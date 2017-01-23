Тот самый немыслимый промах китайского парня, который дал шанс Ронни О'Салливану выиграть «Мастерс»

В воскресенье Ронни О'Салливан в драматичном финале выиграл у Джо Перри и стал первым в истории семикратным чемпионом «Мастерс». До решающего матча Ракета бился с Марко Фу и Нилом Робертсоном и победил с небольшим запасом. Но в первом круге Ронни должен был проиграть, и он сам об этом знает.

О'Салливан играл с китайцем Ляном Веньбо и к 10 фрейму проигрывал со счетом 4:5 в матче из 11 партий (до 6 побед). Во фрейме, который мог стать решающим, Лян должен был забить все цветные на столе, чтобы выбить пятикратного чемпиона мира. Китаец все сделал идеально, включая выход на черный. А дальше случился момент, который он не забудет никогда.

О'Салливан победил в решающей партии, и выиграл у Веньбо со счетом 6:5.

В финале Ронни одержал победу – 10:7.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта