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Тот самый немыслимый промах китайского парня, который дал шанс Ронни О'Салливану выиграть «Мастерс»

Тот самый немыслимый промах китайского парня, который дал шанс Ронни выиграть «Мастерс»
Eurosport

15 ч. назад

Ударь Лян Веньбо на пару миллиметров правее, и у турнира был бы другой чемпион.

В воскресенье Ронни О'Салливан в драматичном финале выиграл у Джо Перри и стал первым в истории семикратным чемпионом «Мастерс». До решающего матча Ракета бился с Марко Фу и Нилом Робертсоном и победил с небольшим запасом. Но в первом круге Ронни должен был проиграть, и он сам об этом знает.

О'Салливан играл с китайцем Ляном Веньбо и к 10 фрейму проигрывал со счетом 4:5 в матче из 11 партий (до 6 побед). Во фрейме, который мог стать решающим, Лян должен был забить все цветные на столе, чтобы выбить пятикратного чемпиона мира. Китаец все сделал идеально, включая выход на черный. А дальше случился момент, который он не забудет никогда.

  • О'Салливан победил в решающей партии, и выиграл у Веньбо со счетом 6:5.
  • В финале Ронни одержал победу – 10:7.

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