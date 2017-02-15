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Марк Аллен - Буньярит Каттикун

Welsh Open - 15 февраля 2017

Это Снукер, и это Welsh Open! Следите за матчем Марк Аллен – Буньярит Каттикун на Eurosport.ru! Игра начинается в 23:00 15 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Марк Аллен и Буньярит Каттикун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.