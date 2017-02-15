15.02.17
Э. СлессорЭллиот Слессор
Не ранее
17:00
Д. РобертсонДжимми Робертсон
Welsh Open • Раунд 2
СеткиКалендарь
Перед матчем

Онлайн
Эллиот Слессор - Джимми Робертсон
Welsh Open - 15 февраля 2017

Это Снукер, и это Welsh Open! Следите за матчем Эллиот Слессор – Джимми Робертсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 15 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Эллиот Слессор и Джимми Робертсон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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