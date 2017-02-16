Онлайн

Аллистер Картер - Хуссейн Вафаеи Айоури

Welsh Open - 16 февраля 2017

Это Снукер, и это Welsh Open! Следите за матчем Аллистер Картер – Хуссейн Вафаеи Айоури на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 16 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Аллистер Картер и Хуссейн Вафаеи Айоури, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.