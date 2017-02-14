14.02.17
А. МакманусАлан Макманус
Не ранее
13:00
К. КеоганКристофер Кеоган
Welsh Open • Раунд 1
СеткиКалендарь
Перед матчем

Онлайн
Алан Макманус - Кристофер Кеоган
Welsh Open - 14 февраля 2017

Это Снукер, и это Welsh Open! Следите за матчем Алан Макманус – Кристофер Кеоган на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 14 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Алан Макманус и Кристофер Кеоган, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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