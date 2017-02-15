Eurosport
Нил Робертсон вылетел во втором круге Welsh Open
Австралиец в упорной борьбе проиграл спортсмену из Уэльса Ли Уокеру – 3:4.
По ходу встречи Робертсон вел 3:1, но не удержал преимущество. На счету австралийца две сотенные серии, у Уокера – одна в решающем фрейме.
- В матче третьего круга Уокер встретится с Гремом Доттом, который переиграл поляка Адама Стефанова (4:1).
- В 2016 году Робертсон вышел в финал турнира, но проиграл Рони О'Салливану – 9:5.
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