Eurosport
Стюарт Бинэм уничтожил Роберта Милкинса и сыграет в финале Welsh Open с Джаддом Трампом
Полуфинальный матч завершился победой 40-летнего снукериста со счетом 6-0.
Стюарт Бинэм оформил две сотенные серии: 127 в первом фрейме и 101 в шестом. Упорная борьба получилась только в третьей партии, когда Милкинс выдал серию из 55 очков, но уступил со счетом 55:58.
- Бинэм уже играл в финале Welsh Open. В 2013 году англичанин уступил Стивену Магуайру.
- Стюарт трижды побеждал на рейтинговых турнирах. Последний триумф был достигнут на чемпионате мира-2015.
- Ранее Джадд Трамп обыграл Скотта Доналдсона (6-3).
- На счету Джадда шесть побед на рейтинговых турнирах.
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