Стюарт Бинэм уничтожил Роберта Милкинса и сыграет в финале Welsh Open с Джаддом Трампом

Стюарт Бинэм оформил две сотенные серии: 127 в первом фрейме и 101 в шестом. Упорная борьба получилась только в третьей партии, когда Милкинс выдал серию из 55 очков, но уступил со счетом 55:58.

Бинэм уже играл в финале Welsh Open. В 2013 году англичанин уступил Стивену Магуайру.

Стюарт трижды побеждал на рейтинговых турнирах. Последний триумф был достигнут на чемпионате мира-2015.

Ранее Джадд Трамп обыграл Скотта Доналдсона (6-3).

На счету Джадда шесть побед на рейтинговых турнирах.

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