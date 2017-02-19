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Стюарт Бинэм уничтожил Роберта Милкинса и сыграет в финале Welsh Open с Джаддом Трампом

Бинэм уничтожил Милкинса и сыграет в финале с Трампом
Eurosport

36 мин. назад

Полуфинальный матч завершился победой 40-летнего снукериста со счетом 6-0.

Стюарт Бинэм оформил две сотенные серии: 127 в первом фрейме и 101 в шестом. Упорная борьба получилась только в третьей партии, когда Милкинс выдал серию из 55 очков, но уступил со счетом 55:58.

  • Бинэм уже играл в финале Welsh Open. В 2013 году англичанин уступил Стивену Магуайру.
  • Стюарт трижды побеждал на рейтинговых турнирах. Последний триумф был достигнут на чемпионате мира-2015.
  • Ранее Джадд Трамп обыграл Скотта Доналдсона (6-3).
  • На счету Джадда шесть побед на рейтинговых турнирах.

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