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Стюарт Бинэм обыграл Джадда Трампа в финале Welsh Open
40-летний снукерист победил со счетом 9-8.
Стюарт Бинэм стартовал с четырех выигранных фреймов, а первую сессию завершил с преимуществом 5-3. Во второй сессии Бинэм позволил Джадду Трампу догнать себя и выйти вперед (7-8), но собрался и взял два финальных фрейма. Судьбу решающей партии определила 55-очковая серия Стюарта.
За 17 фреймов соперники не сделали ни одного сотенного брейка.
- Бинэм выиграл четвертый рейтинговый турнир в карьере и первый – с момента триумфа на чемпионате мира-2015.
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(фото: официальный сайтWorld Snooker)
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