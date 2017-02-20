Стюарт Бинэм обыграл Джадда Трампа в финале Welsh Open

Стюарт Бинэм стартовал с четырех выигранных фреймов, а первую сессию завершил с преимуществом 5-3. Во второй сессии Бинэм позволил Джадду Трампу догнать себя и выйти вперед (7-8), но собрался и взял два финальных фрейма. Судьбу решающей партии определила 55-очковая серия Стюарта.

За 17 фреймов соперники не сделали ни одного сотенного брейка.

Бинэм выиграл четвертый рейтинговый турнир в карьере и первый – с момента триумфа на чемпионате мира-2015.

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(фото: официальный сайтWorld Snooker)