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Аллистер Картер - Чжоу Юэлун

World Grand Prix - 7 февраля 2017

Это Снукер, и это World Grand Prix! Следите за матчем Аллистер Картер – Юэлун Чжоу на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 7 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Аллистер Картер и Юэлун Чжоу, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.