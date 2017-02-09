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Аллистер Картер - Марк Кинг

World Grand Prix - 9 февраля 2017

Это Снукер, и это World Grand Prix! Следите за матчем Аллистер Картер – Марк Кинг на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 9 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Аллистер Картер и Марк Кинг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.