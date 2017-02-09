Imago
Ронни О'Салливан и Джадд Трамп вылетели во втором раунде World Grand Prix
Турнир в Престоне обеднел в звездности участников.
Ронни О’Салливан взял у Нила Робертсона только четвертый фрейм, а в пятой партии проиграл со счетом 1:83. Матч завершился победой австралийца – 4:1.
С аналогичным счетом Джадд Трамп проиграл Барри Хокинсу. Трамп сделал сотенную серию в третьем фрейме, но остальные партии остались за Хокинсом.
- В четвертьфинале Хокинс и Робертсон сыграют друг с другом.
- Турнир завершится 12 февраля.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте