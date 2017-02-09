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Ронни О'Салливан и Джадд Трамп вылетели во втором раунде World Grand Prix

О'Салливан и Трамп вылетели во втором раунде World Grand Prix
Eurosport

15 мин. назад

Турнир в Престоне обеднел в звездности участников.

Ронни О’Салливан взял у Нила Робертсона только четвертый фрейм, а в пятой партии проиграл со счетом 1:83. Матч завершился победой австралийца – 4:1.

С аналогичным счетом Джадд Трамп проиграл Барри Хокинсу. Трамп сделал сотенную серию в третьем фрейме, но остальные партии остались за Хокинсом.

  • В четвертьфинале Хокинс и Робертсон сыграют друг с другом.
  • Турнир завершится 12 февраля.

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