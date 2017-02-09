Ронни О'Салливан и Джадд Трамп вылетели во втором раунде World Grand Prix

Ронни О’Салливан взял у Нила Робертсона только четвертый фрейм, а в пятой партии проиграл со счетом 1:83. Матч завершился победой австралийца – 4:1.

С аналогичным счетом Джадд Трамп проиграл Барри Хокинсу. Трамп сделал сотенную серию в третьем фрейме, но остальные партии остались за Хокинсом.

В четвертьфинале Хокинс и Робертсон сыграют друг с другом.

Турнир завершится 12 февраля.

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