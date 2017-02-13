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Барри Хоукинс выиграл World Grand Prix
В финале англичанин переиграл Райана Дэя из Уэльса – 10:7.
Турнир, состоявшийся в английском Престоне, завершился триумфом Барри Хоукинса. В финальной встрече 37-летний англичанин переиграл соперника из Уэльса Райана Дэя – 10:7. В решающем матче Хоукинс сделал пять сотенных серий.
На счету Хоукинса стало пять побед на турнирах различных категорий.
- Барри занимает восьмую строчку в рейтинге.
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