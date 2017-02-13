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Барри Хоукинс выиграл World Grand Prix

Хоукинс выиграл World Grand Prix
Eurosport

1 час назад

В финале англичанин переиграл Райана Дэя из Уэльса – 10:7.

Турнир, состоявшийся в английском Престоне, завершился триумфом Барри Хоукинса. В финальной встрече 37-летний англичанин переиграл соперника из Уэльса Райана Дэя – 10:7. В решающем матче Хоукинс сделал пять сотенных серий.

На счету Хоукинса стало пять побед на турнирах различных категорий.

  • Барри занимает восьмую строчку в рейтинге.

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