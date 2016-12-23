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Санта-Клаус завис в небе, но не на санях, а на сноуборде и огромном дроне

Санта-Клаус завис в небе, но не на санях, а на сноуборде и огромном дроне
Eurosport

18 ч. назад

Взрослые снова поверили в чудеса.

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Американский видеоблогер Кейси Неистат выпустил шикарное видео в честь в приближающегося рождества. «Никто в мире не продает дроны, способные поднять человека, поэтому мы сами себе такой сконструировали», – говорится в начале видео.

Съемки проходили в одной из деревень Финляндии – родины Санта-Клауса. Местные жители и отдыхающие на горнолыжной трассе имели счастье наблюдать парящего в небе Санту на сноуборде.

  • В западных странах Рождество празднуется 25 декабря.

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