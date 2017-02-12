AFP

Алена Заварзина взяла золото на этапе Кубка мира по сноуборду в Южной Корее

Заварзина взяла золото на этапе Кубка мира по сноуборду в Южной Корее
Eurosport

47 мин. назад

Российская спортсменка победила в параллельном гигантском слаломе.

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В финале соревнований россиянка взяла верх над соперницей из Швейцарии Патрицией Куммер. Третье место досталось еще одной швейцарке Жюли Цогг, которая в малом финале опередила немку Рамону Терезию Хофмайстер.

  • Среди мужчин победу одержал австрийский сноубордист Андреас Проммеггер.
  • Лучший результат среди россиян показал Дмитрий Сарсембаев, занявший шестое место.

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