AFP
Алена Заварзина взяла золото на этапе Кубка мира по сноуборду в Южной Корее
Российская спортсменка победила в параллельном гигантском слаломе.
В финале соревнований россиянка взяла верх над соперницей из Швейцарии Патрицией Куммер. Третье место досталось еще одной швейцарке Жюли Цогг, которая в малом финале опередила немку Рамону Терезию Хофмайстер.
- Среди мужчин победу одержал австрийский сноубордист Андреас Проммеггер.
- Лучший результат среди россиян показал Дмитрий Сарсембаев, занявший шестое место.
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