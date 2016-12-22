AFP

Челябинск лишен этапа Кубка мира по конькобежному спорту

Челябинск лишен этапа Кубка мира по конькобежному спорту
Р-Спорт

4 ч. назад

У России забрали еще одни соревнования.

Международный союз конькобежцев (ISU) перенес заключительный этап Кубка мира из Челябинска, следуя рекомендациям МОК после доклада независимой комиссии ВАДА.

Информацию подтвердил Союз конькобежцев России. «Мы получили соответствующее уведомление от ISU о решении перенести этап Кубка мира из Челябинска в связи с решением, основанным на рекомендациях МОК», – сказал «Р-Спорт» президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

МОК в начале декабря объявил, что продлил санкции в отношении России, касающиеся проведения в стране международных спортивных соревнований, «до дальнейшего уведомления». Санкции были введены после доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в России.

  • Заключительный этап Кубка мира-2016/17 должен был пройти в Челябинске 10-12 марта.
  • Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) перенесла чемпионат мира-2017 из Сочи в немецкий Кенигзее.

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