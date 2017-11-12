Мужская сборная России взяла бронзу в командном спринте в Херенвене

Мужская сборная России завоевала бронзовую медаль в командном спринте на этапе Кубка мира в Херенвене.

Артем Кузнецов, Руслан Мурашов и Алексей Есин показали результат 1 минута 20,94 секунды, победу одержали канадцы (1.19,55), серебро досталось команде Норвегии (1.20,00).

Ранее женская сборная России взяла золото в аналогичном соревновании, Павел Кулижников победил на дистанции 1000 метров, а Наталья Воронина стала второй на дистанции 3000 метров

Следующий этап пройдет в норвежском Ставангере 17-19 ноября.

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