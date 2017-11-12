Getty Images

Мужская сборная России взяла бронзу в командном спринте в Херенвене

Мужская сборная России взяла бронзу в командном спринте в Херенвене
Р-Спорт

44 мин. назад

У российских конькобежцев четыре медали на первом этапе Кубка мира.

Мужская сборная России завоевала бронзовую медаль в командном спринте на этапе Кубка мира в Херенвене.

Артем Кузнецов, Руслан Мурашов и Алексей Есин показали результат 1 минута 20,94 секунды, победу одержали канадцы (1.19,55), серебро досталось команде Норвегии (1.20,00).

Ранее женская сборная России взяла золото в аналогичном соревновании, Павел Кулижников победил на дистанции 1000 метров, а Наталья Воронина стала второй на дистанции 3000 метров

  • Следующий этап пройдет в норвежском Ставангере 17-19 ноября.

Больше видео на нашем канале в YouTube

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Зачем Месси приехал в Россию

02:09
Популярные видео
У Проворова +2 к показателю полезности за матч с «Чикаго», команда Анисимова продолжает тонуть
 873 просмотров10/11 в 12:13
Молодая русская звезда, Макдэвид и другие юные звезды «Ойлерс» добили «Нью-Джерси» в овертайме
1 547 просмотров10/11 в 12:02
А еще вам может понравиться