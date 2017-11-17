17.11.17 - 18:25
Ставангер
1000 м - Женщины • Финал
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1000 м - Женщины
Ставангер - 17 ноября 2017

    
30
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