18.11.17 - 15:30
Ставангер
500 м - Женщины • Финал
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500 м - Женщины
Ставангер - 18 ноября 2017

    
30
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