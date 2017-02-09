09.02.17 - 12:35
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Gangneung Oval • Финал
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5000 м - Мужчины
Чемпионат мира на отдельных дистанциях - 9 февраля 2017

    
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