Высший сумоистский ранг впервые за 19 лет получил японец

В японском спорте произошло знаменательное событие: впервые с 1998 года высший сумоистский ранг получил спортсмен из этой страны. Для того, чтобы стать ёкодзуной, сумоистам требуется победить на двух турнирах. Ютака Кисэносато получил титул, победив в одном, что вызвало двоякое впечатление у поклонников сумо из Японии.

Ёкодзуна – особенный ранг, который не позволяет спортсменам проигрывать. В случае поражения они обязаны уйти из спорта.

Сумо – самый популярный вид спорта в Японии.

Все главные тексты у вас в телеграме