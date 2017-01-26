Eurosport
Высший сумоистский ранг впервые за 19 лет получил японец
Ютака Кисэносато – герой.
В японском спорте произошло знаменательное событие: впервые с 1998 года высший сумоистский ранг получил спортсмен из этой страны. Для того, чтобы стать ёкодзуной, сумоистам требуется победить на двух турнирах. Ютака Кисэносато получил титул, победив в одном, что вызвало двоякое впечатление у поклонников сумо из Японии.
Ёкодзуна – особенный ранг, который не позволяет спортсменам проигрывать. В случае поражения они обязаны уйти из спорта.
- Сумо – самый популярный вид спорта в Японии.
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