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Высший сумоистский ранг впервые за 19 лет получил японец

Высший сумоистский ранг впервые за 19 лет получил японец
Eurosport

34 мин. назад

Ютака Кисэносато – герой.

В японском спорте произошло знаменательное событие: впервые с 1998 года высший сумоистский ранг получил спортсмен из этой страны. Для того, чтобы стать ёкодзуной, сумоистам требуется победить на двух турнирах. Ютака Кисэносато получил титул, победив в одном, что вызвало двоякое впечатление у поклонников сумо из Японии.

Ёкодзуна – особенный ранг, который не позволяет спортсменам проигрывать. В случае поражения они обязаны уйти из спорта.

  • Сумо – самый популярный вид спорта в Японии.

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