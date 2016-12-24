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Российская пловчиха Юлия Ефимова показала чемодан с русским допингом

Ефимова показала чемодан с русским допингом
Eurosport

6 ч. назад

ВАДА в шоке.

Спортсменка опубликовала в инстаграме фото чизкейка и медицинского чемодана, на котором написано «русский допинг».

Юлия Ефимова
  • С 17-го марта по 12 июля 2016 года Ефимова была временно отстранена от участия в соревнованиях в связи с возможным нарушением антидопинговых правил.
  • Международная федерация плавания отказалась допустить спортсменку к Олимпийским играм-2016, но девушка подала иск в Спортивный арбитражный суд, который признал, что она может участвовать в Олимпиаде.
  • В Рио Ефимова завоевала 2 серебра.

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