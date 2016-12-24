Российская пловчиха Юлия Ефимова показала чемодан с русским допингом
ВАДА в шоке.
Спортсменка опубликовала в инстаграме фото чизкейка и медицинского чемодана, на котором написано «русский допинг».
- С 17-го марта по 12 июля 2016 года Ефимова была временно отстранена от участия в соревнованиях в связи с возможным нарушением антидопинговых правил.
- Международная федерация плавания отказалась допустить спортсменку к Олимпийским играм-2016, но девушка подала иск в Спортивный арбитражный суд, который признал, что она может участвовать в Олимпиаде.
- В Рио Ефимова завоевала 2 серебра.
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