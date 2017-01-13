Юлия Ефимова: «Перед квалификацией на ЧМ-2013 выпила пива и вырубилась. Плыву – и бью рекорд мира»

«Был еще случай на чемпионате мира в Барселоне. Выигрываю 200 метров брассом. На следующий день – полтинник. Вечером мой молодой человек сообщает по телефону, что мы расстаемся.

Меня одну поселили, не с кем ни поделиться, ни поговорить. Обидно! Я с человеком два года, и он не в состоянии понять: зачем мне сейчас такие переживания? Почему не мог подождать пару дней?

Он пловец. Не такой популярный. Это ревность была. Я побеждаю – все вокруг меня ходят, обнимают, поздравляют. Уснуть после звонка не могла. До четырех утра ворочалась, скоро подъем. На соревнованиях к алкоголю не прикасаюсь, но тут понимаю: другого способа нет. В мини-баре ни вина, ни шампанского. Только пиво.

Не люблю его. Но куда деваться? Открываю бутылку, оно горькое-прегорькое. Выпила и вырубилась. Через полтора часа просыпаюсь – мне плохо, тошнит. Сразу мысль: «Наверное, пиво паленое». Иду на квалификацию, папе жалуюсь – доплыть бы, сонная, мутит. Отвечает: «Забудь обо всем. Главное – квалифицироваться!»

Плыву – и бью рекорд мира! Ну смешно же? Надеюсь, дети не примут как руководство к действию эту историю», – сказала Ефимова в интервью «СЭ».

Ефимова – четырехкратная чемпионка мира, обладательница двух серебряных и одной бронзовой медалей Олимпийских игр.

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