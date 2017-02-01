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«Желание тренироваться в США напрочь отпало». Почему Юлия Ефимова вернулась в Россию

«Желание тренироваться в США напрочь отпало». Почему Ефимова вернулась в Россию
Eurosport

8 мин. назад

Лучшая пловчиха страны рассказала о сложностях, с которыми столкнулась в Соединенных Штатах.

«Как я рассталась с тренером Дэвидом Сало? Он так и сказал, мол, Юля, никаких проблем, но я просто не могу больше с тобой работать. Ему запретили сотрудничать со мной.

Было обидно, ведь мы долго работали вместе, но я могу понять Сало, потому что университет — его основная деятельность, а сотрудничество с нами было как бы дополнительным заработком. Но мы расстались в отличных отношениях. Дэвид многое дал мне, и лучшего тренера, если, конечно, не брать в расчет моего папу, я не встречала. Жаль, что так вышло. А вот желание тренироваться в США напрочь отпало.

Я хочу заняться созданием собственной команды. Во-первых, это выгодно и мне. Хочу быть уверена в своём коллективе. Во-вторых, появилось желание развивать спорт в России. Мне есть чем поделиться, есть что рассказать. Понимаю, многим молодым ребятам, как и мне в свое время, не хватает эмоционального всплеска. Вроде бы ты работаешь, тренируешься, но дать результат не получается. В США же мышление полностью изменилось. Американская система помогла», – цитирует Ефимову Russia Today.

  • Юлия Ефимова с 2011 года жила и тренировалась в США.
  • На счету Ефимовой бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и серебро Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

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