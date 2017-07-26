Полиция задержала экстремала, 14 часов плывшего по Неве

25 июля спортсмен-любитель Алексей Середкин попытался проплыть вдоль реки Невы, однако незадолго от финиша его вместе с сопровождающей командой задержала транспортная полиция. До этого он плыл 14 часов без остановок и пересек 70 километров. Это первая в истории попытка проплыть Неву.

От идеи плыть в гидрокостюме мужчина отказался и залез в воду в нижнем белье, с буйком и парой фонариков. Команда Середкина рассчитывала, что заплыв продлится около 20 часов, за которые спортсмен преодолеет 74 километра.

Ближе к концу маршрута заплывом заинтересовались в МЧС: катер спасателей какое-то время сопровождал пловца. Когда Середкин доплыл до Финского залива, к команде экстремалов приблизилось судно транспортной полиции. Сотрудники правопорядка попросили всех сойти на берег для установления личности и объяснили, что плавать на байдарках в пределах залива запрещено.

Несмотря на то, что пройти запланированный маршрут целиком не удалось, экстремалы считают, что проплыли по Неве дальше всех. Задержание они считают справедливым.

В июне 2016-го Середкин попытался вплавь пересечь Ла-Манш. Он остановился на середине дистанции, спустя пять часов и 17 километров пути после старта из-за сильных волн и низкой температуры воды. К заплыву он готовился около пяти месяцев.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме