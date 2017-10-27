Бразильский суд возобновил дело о даче Райаном Лохте ложных показаний на Играх в Рио

Суд в Рио-де-Жанейро возобновил дело о даче ложных показаний, подозреваемым по которому проходит шестикратный олимпийский чемпион из США Райан Лохте.

Вердикт был вынесен по иску прокуроров, которые обжаловали решение судебной коллегии по уголовным делам штата Рио-де-Жанейро. В июле 2017 года она постановила, что американец не нарушил закон, когда в разговоре с журналистами преувеличил подробности инцидента, произошедшего с ним на одной из заправок в Рио-де-Жанейро.

Сейчас суд вышестоящей инстанции пришел к выводу, что действия Лохте можно квалифицировать как дачу ложных показаний, что является преступлением.

В один из последних дней Олимпиады-2016 Лохте в интервью одному из американских телеканалов рассказал, что он и еще трое пловцов национальной команды были ограблены. Такси, в котором ехали атлеты, якобы было остановлено вооруженными людьми, которые представились сотрудниками полиции и потребовали у спортсменов деньги и другие личные вещи.

В ходе расследования выяснилось, что спортсмены не были ограблены, а заплатили за порчу имущества на АЗС. На самом деле американские пловцы по пути в Олимпийскую деревню остановились на одной из автозаправок в западной части города, и находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбили дверь в туалете и повредили другое имущество внутри заведения. Сотрудники АЗС потребовали, чтобы спортсмены заплатили за причиненный ущерб, но те попытались скрыться, тогда один из охранников, угрожая пистолетом, заставил пловцов остаться на месте и вызвал полицию.

После инцидента Национальный олимпийский комитет США и Ассоциация плавания страны дисквалифицировали Лохте на 10 месяцев.

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