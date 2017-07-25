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Кэти Ледецки стала 12-кратной чемпионкой мира

Ледецки стала 12-кратной чемпионкой мира
Eurosport

Вчера в 19:19

Американская спортсменка выиграла на дистанции 1500 метров кролем.

Ледецки преодолела дистанцию за 15 минут 31,82 секунды, опередив ближайшую преследовательницу испанку Мирею Бельмонте (15.50,89) на 19 секунд.

Бронзу выиграла итальянка Симона Квадарелла (15.53,86).

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