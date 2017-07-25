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Кэти Ледецки стала 12-кратной чемпионкой мира
Американская спортсменка выиграла на дистанции 1500 метров кролем.
Ледецки преодолела дистанцию за 15 минут 31,82 секунды, опередив ближайшую преследовательницу испанку Мирею Бельмонте (15.50,89) на 19 секунд.
Бронзу выиграла итальянка Симона Квадарелла (15.53,86).
- Ранее на чемпионате мира-2017 в Будапеште Ледецки выиграла на дистанциях 400 метров кролем и вольным стилем.
- ЧМ-2017 завершится 30 июля.
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