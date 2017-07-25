Getty Images
Адам Пити обновил рекорд мира на дистанции 50 метров брассом
Британский пловец улучшил мировое достижение в полуфинале ЧМ-2017.
Пити дважды за день обновил мировой рекорд. Сначала он проплыл 50 метров брассом в квалификации с результатом 26,10 секунды, обновив рекорд, установленный им же на чемпионате мира-2015 в Казани (26,42). Затем в полуфинале британец преодолел дистанцию за 25,95 секунды.
- Финал в этом виде программы пройдет в среду.
- Мировое первенство проходит в Будапеште и завершится 30 июля.
- Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player
Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте