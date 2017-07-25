Адам Пити обновил рекорд мира на дистанции 50 метров брассом

Пити дважды за день обновил мировой рекорд. Сначала он проплыл 50 метров брассом в квалификации с результатом 26,10 секунды, обновив рекорд, установленный им же на чемпионате мира-2015 в Казани (26,42). Затем в полуфинале британец преодолел дистанцию за 25,95 секунды.

Финал в этом виде программы пройдет в среду.

Мировое первенство проходит в Будапеште и завершится 30 июля.

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