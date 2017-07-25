Кайли Масс выиграла золото на дистанции 100 метров на спине с мировым рекордом

Масс во вторник проплыла дистанцию за 58,10 секунды, установив мировой рекорд. Прежнее достижение (58,12 секунды) было установлено британкой Джеммой Споффорт 28 июля 2009 года на чемпионате мира в Риме.

Серебро завоевала американка Кэтлин Бейкер (58,58), бронза у австралийки Эмили Сибом (58,59).

Российская спортсменка Анастасия Фесикова показала пятый результат, проплыв 100-метровку за 58,83 секунды. Дарья Устинова (59,50) финишировала шестой.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится в Будапеште 30 июля.

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