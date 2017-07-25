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Кайли Масс выиграла золото на дистанции 100 метров на спине с мировым рекордом

Масс выиграла золото на дистанции 100 метров на спине с мировым рекордом
Eurosport

Вчера в 20:01

21-летняя канадка впервые победила на чемпионате мира.

Масс во вторник проплыла дистанцию за 58,10 секунды, установив мировой рекорд. Прежнее достижение (58,12 секунды) было установлено британкой Джеммой Споффорт 28 июля 2009 года на чемпионате мира в Риме.

Серебро завоевала американка Кэтлин Бейкер (58,58), бронза у австралийки Эмили Сибом (58,59).

Российская спортсменка Анастасия Фесикова показала пятый результат, проплыв 100-метровку за 58,83 секунды. Дарья Устинова (59,50) финишировала шестой.

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