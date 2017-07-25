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Лилли Кинг обновила мировой рекорд и выиграла ЧМ на дистанции 100 метров брассом, у Ефимовой бронза
Американку не остановить.
Кинг проплыла в финале стометровку за 1 минуту 4,13 секунды. Прежний рекорд принадлежал Руте Мейлютите (Литва) и составлял 1.04,35 секунды. Трехкратный призер Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова стала третьей (1.05,05). Второе место – у еще одной американки Кэти Мейли (1.05,03).
- Чемпионат мира по водным видам спорта завершится в Будапеште 30 июля.
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