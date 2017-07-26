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США выиграли смешанную эстафету 4х100 с мировым рекордом

США выиграли смешанную эстафету 4х100 с мировым рекордом
Р-Спорт

21 ч. назад

Американские пловцы снова всех опередили.

Пловцы сборной США установили мировой рекорд в финале чемпионата мира в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров – 3 минуты 38,56 секунды.

Серебро завоевали пловцы сборной Австралии – 3 минуты 41,21 секунды. Третье место поделили команды Канады и Китая с результатом 3 минуты 41,25 секунды.

Сборная России в составе Григория Тарасевича, Кирилла Пригоды, Светланы Чимровой и Вероники Поповой показала шестой результат – 3 минуты 43,02 секунды.

  • ЧМ-2017 в Будапеште завершится 30 июля.

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