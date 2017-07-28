Вывих Каллена. Как чуть не утонуть в аквапарке и стать олимпийским чемпионом по плаванию

Каллен чувствовал беспомощность и страх. Пятилетний ребенок оказался под водой и не мог выбраться наружу, потому что не умел плавать. Пара глотков хлорки – мальчишка отключился.

Семья Джонсов отдыхала в аквапарке. Папа Роналд захотел спуститься с самой высокой горки, но наткнулся на умоляющий взгляд сына. Каллен стремился подражать отцу, поэтому рвался на подвиг. После непродолжительных переговоров с матерью вся семья поднялась на главную лестницу развлекательного комплекса и выстроилась в линию.

Роналд несколько раз проинструктировал сына: нужно крепко держаться за ручки надувного круга. Джонс-старший стартовал первым, затем – мальчик. Он был достаточно высоким для своего возраста, но слишком худым. Этот факт и нарисовал несчастный случай. Под конец спуска ребенок перевернулся и влетел в бассейн не на круге, а под ним.

Сзади мчалась мама, которая, как и сын, не умела плавать. Услышав крик ребенка, она сделала несколько лишних движений и тоже оказалась под водой. Роналд вытащил жену, а парня – персонал аквапарка. Каллен пробыл на дне бассейна около 30 секунд и потерял сознание.

Один из спасателей провел сердечно-легочную реанимацию и вернул ребенка в чувство. «Я очнулся на земле, смотря в небо. Сначала увидел спасателя. Когда заметил папу, то сразу же спросил: «С какой горки еще съедем?» Мама перебила: «Сначала ты возьмешь уроки плавания», – вспоминает Джонс-младший.

Родители сдержали обещание и на следующий день записали Каллена на занятия в бассейн. Мальчуган тренировался с желанием и через три года уже участвовал в соревнованиях. Первые заплывы проходили неудачно: сверстники финишировали быстрее. Но Джонс не отчаивался и продолжал впахивать.

«Я не выступал на национальном уровне до колледжа, что немного необычно. Большинство успешных пловцов вызывают в сборную с 15 лет. Когда я впервые попал на крупный международный турнир, мне было 22», – рассказывает Каллен. Дебют Джонса получился успешным: серебро и бронза чемпионата мира-2006 на короткой воде. Через год молодой пловец выиграл ЧМ в эстафете 4 по 100 метров и получил место в олимпийской сборной США.

Финальный заплыв эстафеты в Пекине в составе американской команды начал Майкл Фелпс. Человек-рыба немного запорол старт и передал эстафету вторым. Гаррет Вебер-Гейл подправил положение, выиграв несколько десятков секунд у соперников. Джонс, как и Фелпс, застопорился на первых 25 метрах и пропустил вперед французов. За 50 метров до финиша опытный Джейсон Лезак проигрывал лидеру почти корпус, но включил кнопочку нитро и добыл золото.

Пловцы из США преодолели дистанцию за 3.08,24 – это почти на 4 секунды быстрее мирового рекорда, который сами американцы и установили за день до финального заплыва. Каллен осознал масштаб события только после звонка друга. Бро объяснил Джонсу, что он вошел в историю: афроамериканцы выигрывали золото в плавании, но никто еще не устанавливал мировой рекорд.

На первой же Олимпиаде Каллен поднялся на высшую ступень пьедестала и установил уникальное достижение. Для абсолютного счастья не хватало только Джонса-старшего, с которым бы он разделил радость. Роналд был самым главным фанатом сына, но так и не увидел его значимых побед: в 2000 году никогда не куривший глава семейства умер от рака легких. В память об отце Каллен набил тату с цифрой 41 – под таким номером папа в молодости играл в баскетбол.

Игры в Лондоне прошли для Джонса еще успешнее. Каллен не только взял очередное золото в эстафете, но и отличился в индивидуальной дисциплине: серебро в заплыве на 50 метров вольным стилем. После Олимпиады-2012 к популярному спортсмену обратилась американская федерация плавания. В организации знали детскую историю Джонса и попросили помощи в пропаганде важности обучения плаванию.

Федерация озвучила Каллену несколько фактов, после которых он сразу же согласился:

Неумение плавать – причина, которая в США занимает второе место по смертям в категории несчастных случаев.

Чернокожие дети погибают на воде в три раза чаще, чем дети других рас.

Занятия по плаванию на 88 процентов снизят вероятность смерти детей в возрасте от года до 4 лет.

Джонс стал лицом государственной программы Make a Splash, в рамках которой обучают плаванию и безопасному поведению на воде не только детей, но и их родителей. Иногда олимпийский чемпион лично спускается в бассейн и наглядно показывает, что нужно делать. Программа работает по всей стране, за время ее существования более четырех миллионов детей научились плавать.

В детстве Каллен испытал на себе чувство паники и хочет избавить от него других людей. Джонс знает, насколько это важно: «В среднем в США тонут 10 человек в день. Сегодня я жив только благодаря родителям и спасателям из аквапарка. Нужно научить плавать как можно больше детей, чтобы спасти больше жизней».

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