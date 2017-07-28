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Евгений Рылов взял золото ЧМ на 200-метровке на спине
В шаге от медалей остановился еще один россиянин.
Член сборной России по плаванию Евгений Рылов победил на чемпионате мира по водным видам спорта.
На дистанции 200 метров на спине Рылов проплыл за 1 минуту 53,61 секунды. Он на 0,6 секунды опередил американца Райана Мерфи. Бронзу взял другой представитель сборной США Джейкоб Пэбли.
Четвертым завершил дистанцию 17-летний россиянин Климент Колесников. Он показал результат 1:55.14 и установил юниорский рекорд мира.
- Это девятое золото для сборной России на чемпионате мира по водным видам спорта-2017.
- На ЧМ-2015 в Казани Рылов выиграл бронзовую медаль на 200-метровке.
- Телеканалы Eurosport ведут прямую трансляцию соревнований из Венгрии.
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