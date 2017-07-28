Евгений Рылов взял золото ЧМ на 200-метровке на спине

Член сборной России по плаванию Евгений Рылов победил на чемпионате мира по водным видам спорта.

На дистанции 200 метров на спине Рылов проплыл за 1 минуту 53,61 секунды. Он на 0,6 секунды опередил американца Райана Мерфи. Бронзу взял другой представитель сборной США Джейкоб Пэбли.

Четвертым завершил дистанцию 17-летний россиянин Климент Колесников. Он показал результат 1:55.14 и установил юниорский рекорд мира.

Это девятое золото для сборной России на чемпионате мира по водным видам спорта-2017.

На ЧМ-2015 в Казани Рылов выиграл бронзовую медаль на 200-метровке.

Телеканалы Eurosport ведут прямую трансляцию соревнований из Венгрии.

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