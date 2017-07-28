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Юлия Ефимова победила на чемпионате мира-2017 на дистанции 200 метров брассом

Ефимова победила на дистанции 200 метров брассом
Eurosport

17 ч. назад

Второе золото дня у России.

Российская пловчиха Юлия Ефимова выиграла золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

На дистанции 200 метров брассом она приплыла первой с результатом 2:19,64 минуты. Ефимова на 2,13 секунды опередила Беттани Гэлат из сборной США, бронзу взяла Цзинлинь Ши из Китая.

Американка Лили Кинг осталась без медалей и заняла четвертое место с результатом 2:22,11 минуты.

Ранее Евгений Рылов стал чемпионом в 200-метровке на спине.

  • Сборная России выиграла 10 золотых медалей на ЧМ-2017 в Будапеште.
  • Телеканалы Eurosport ведут прямую трансляцию соревнований из Венгрии.

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