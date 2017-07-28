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Антон Чупков принес сборной России третье золото дня на чемпионате мира-2017
Вместе с золотом пловец побил рекорд России и Европы.
Член сборной России Антон Чупков стал чемпионом мира на дистанции 200 метров брассом.
Чупков показал результат 2:06,96 минуты и установил рекорд России и Европы. Серебро выиграл японец Ясухиро Косеки, уступивший россиянину 0,33 секунды. Бронза – у другого представителя Японии Иппея Ватанабе (+0,51 секунды).
Еще один пловец сборной России Илья Хоменко проплыл дистанцию за 2:09,18 минуты и занял седьмое место.
Ранее Евгений Рылов выиграл золото на 200-метровке на спине, а Юлия Ефимова стала чемпионкой на дистанции 200 метров брассом.
- Золотая награда Чупкова стала 11-й для сборной России на чемпионате мира по водным видам спорта-2017.
- Телеканалы Eurosport ведут прямую трансляцию соревнований из Венгрии.
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