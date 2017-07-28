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Россия взяла серебро ЧМ-2017 в мужской кролевой эстафете 4х200
У национальной команды четвертая награда за день.
Мужская сборная России выиграла серебряные медали в эстафете 4х200 метров вольным стилем на ЧМ-2017.
Пловцы показали результат 7:02,68 минуты и на 0,98 секунды отстали от победителей из Великобритании. Серебро национальной команде принесли Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Данила Изотов и Александр Красных.
Бронзовые медали выиграли спортсмены сборной США.
- В шестой соревновательный день у сборной России есть 3 золота – у Юлии Ефимовой и Антона Чупкова в брассе, а также у Евгения Рылова на спине.
- Телеканалы Eurosport ведут прямые трансляции из Венгрии.
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