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Сара Шёстрём из Швеции побила мировой рекорд на ЧМ-2017 в Будапеште на 50-метровке кролем

Шёстрём побила мировой рекорд на 50-метровке кролем
Eurosport

9 ч. назад

Важная заявка на третье золото чемпионата.

В Будапеште завершились женские полуфиналы ЧМ-2017 на дистанции 50 метров вольным стилем.

Шведская пловчиха Сара Шёстрём установила мировой рекорд. Она финишировала с результатом 23,69 секунды и превзошла прежнее достижение на 0,04 секунды. Ранее мировой рекорд принадлежал немке Бритте Штеффен и держался почти восемь лет.

Финал на этой дистанции пройдет завтра, 30 июля. В него с восьмого места квалифицировалась белорусская пловчиха Александра Герасименя.

  • На чемпионате мира по водным видам спорта-2017 в Будапеште Шёстрём выиграла три медали.
  • Она победила на дистанции 50 и 100 метров баттерфляем и осталась второй на 100-метровке кролем.
  • Телеканалы Eurosport ведут прямые трансляции из Будапешта.

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