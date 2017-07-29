Юлия Ефимова уступила Лилли Кинг 0,13 с, но попала в финал 50-метровки брассом на ЧМ-2017

В Будапеште на ЧМ-2017 завершились полуфиналы у женщин на дистанции 50 метров брассом. Первое время показала американка Лилли Кинг, она проплыла бассейн за 29,6 секунды. Россиянка Юлия Ефимова проиграла ей 0,17 секунды и квалифицировалась в решающий заплыв со вторым результатом и стартует по пятой дорожке.

Олимпийская чемпионка в 100-метровке брассом, литовка Рута Мейлутите попала в финал с четвертым временем. Представительница сборной России, Наталья Иванеева, заняла в полуфиналах 11-е место, уступила 1,22 минуты и не попала в решающий заплыв.

Финал на дистанции 50 метров брассом пройдет завтра, 30 июля.

Ефимова в Будапеште взяла золото на 100-метровке и бронзу на 200-метровке брассом.

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