Владимир Морозов: «Это шестое четвертое место, проклятие какое-то»

Пловец сборной России Владимир Морозов прокомментировал результаты на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Проплыл на 0,03 секунды хуже, но что больше всего огорчает, так это шестое четвертое место, – цитирует Морозова агентство «РИА Новости». – Я не понимаю, это проклятие какое-то. Сотню в эстафете проплыл хорошо, личную – нет.

Сбросил в этом сезоне шесть килограммов – видимо, нужно еще килограммчик сбросить, чтобы легче плыть. Каждый сезон я что-то менял: тренера в зале, тренировки на воде. Просто неудача какая-то. В прошлом году на Олимпиаде с этим результатом можно было бронзу брать. Обычно после Игр идет спад по результатам, здесь добавляют. Это странно».

На этом чемпионате Морозов стал четвертым на 50-метровке кролем, а также в эстафете 4х100 метров вольным стилем.

Владимир – бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в кролевой эстафете 4х100 м.

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