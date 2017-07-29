Getty Images

США побили рекорд мира в кролевой комбинированной эстафете 4х100 на ЧМ-2017, Россия – седьмая

США побили рекорд мира в кролевой комбинированной эстафете 4х100, Россия – седьмая
Eurosport

8 ч. назад

Калеб Дрессел сотворил что-то невероятное.

Сборная США выиграла комбинированную эстафету вольным стилем на дистанции 4 по 100 метров. Калеб Дрессел, Нэтан Эдриан, Мэллори Комерфорд и Симоне Мануэль установили мировой рекорд с результатом 3.19,6 минуты.

Второй финишировала сборная Голландии. Время нидерландских пловцов составило 3.21,81 минуты – это новый рекорд Европы. Бронзу завоевали спортсмены из Канады.

Сборная России (Данила Изотов, Александр Попков, Виктория Андреева, Вероника Попова) уступила американцам 5,89 секунды и заняла седьмое место.

  • Калеб Дрессел стал первым пловцом, выигравшим четыре золота ЧМ в один день.
  • Это 16-я победа сборной США на чемпионате мира в Будапеште.
  • У России 11 золотых наград, в общекомандном зачете сборная занимает третье место.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Я его в первый раз трогал, поэтому очень сложные чувства». Малкин привез Кубок Стэнли в Москву

04:17
Популярные видео
Берлин примет титанов конного спорта на грандиозном этапе Global Champions Tour
 771 просмотров20 ч
Леди по имени Никита просочилась сквозь двоих защитниц и закатила один из лучших голов женского Евро
4 840 просмотров27/07 в 23:40
А еще вам может понравиться