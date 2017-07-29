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США побили рекорд мира в кролевой комбинированной эстафете 4х100 на ЧМ-2017, Россия – седьмая
Калеб Дрессел сотворил что-то невероятное.
Сборная США выиграла комбинированную эстафету вольным стилем на дистанции 4 по 100 метров. Калеб Дрессел, Нэтан Эдриан, Мэллори Комерфорд и Симоне Мануэль установили мировой рекорд с результатом 3.19,6 минуты.
Второй финишировала сборная Голландии. Время нидерландских пловцов составило 3.21,81 минуты – это новый рекорд Европы. Бронзу завоевали спортсмены из Канады.
Сборная России (Данила Изотов, Александр Попков, Виктория Андреева, Вероника Попова) уступила американцам 5,89 секунды и заняла седьмое место.
- Калеб Дрессел стал первым пловцом, выигравшим четыре золота ЧМ в один день.
- Это 16-я победа сборной США на чемпионате мира в Будапеште.
- У России 11 золотых наград, в общекомандном зачете сборная занимает третье место.
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