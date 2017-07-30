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Лилли Кинг пришлось побить мировой рекорд, чтобы обогнать Юлию Ефимову

Кинг пришлось побить мировой рекорд, чтобы обогнать Ефимову
Eurosport

10 ч. назад

Американка выиграла золото на дистанции 50 метров брассом.

Кинг преодолела дистанцию с новым мировым рекордом – за 29,40 секунды. Ефимова завоевала серебро, уступив победительнице 0,17 секунды.

Третье место заняла американка Кэти Мейли (29,99).

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