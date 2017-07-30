Getty Images
Лилли Кинг пришлось побить мировой рекорд, чтобы обогнать Юлию Ефимову
Американка выиграла золото на дистанции 50 метров брассом.
Кинг преодолела дистанцию с новым мировым рекордом – за 29,40 секунды. Ефимова завоевала серебро, уступив победительнице 0,17 секунды.
Третье место заняла американка Кэти Мейли (29,99).
- Ефимова на чемпионате мира в Будапеште взяла золото на 100-метровке и бронзу на 200-метровке брассом.
- 20-летняя Кинг выиграла в столице Венгрии третью золотую медаль.
- Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте