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Американки опередили Россию, выиграв комбинированную эстафету с мировым рекордом

Американки опередили Россию, выиграв комбинированную эстафету с мировым рекордом
Eurosport

8 ч. назад

Сначала Лилли Кинг сделала это с Юлией Ефимовой, а затем сборная США – со сборной России.

Звездно-полосатые выиграли комбинированную эстафету 4х100, показав время 3 минуты 51,55 секунды. Это новый мировой рекорд.

Сборная России стала второй, уступив чемпионкам менее 2 секунд. Бронзу завоевали барышни из Австралии (3.54,29).

Лилли Кинг и Юлия Ефимова выступали на втором этапе. Немногим ранее Кинг опередила Ефимову в заплыве на 50 метров брассом, также установив мировой рекорд.

  • За российскую команду плыли, помимо Юлии, Анастасия Фесикова, Светлана Чимрова и Вероника Попова.
  • Ефимова на чемпионате мира в Будапеште взяла золото на 100-метровке, серебро на 50-метровке брассом и бронзу на 200-метровке брассом.
  • 20-летняя Кинг выиграла в столице Венгрии четыре золота.
  • Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player.

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