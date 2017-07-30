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Российские пловцы выиграли бронзу чемпионата мира в комбинированной эстафете
Победила сборная США.
В финале комбинированной эстафеты 4 по 100 метров Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Александр Попков и Владимир Морозов показали время 3 минуты 29,76 секунды.
Победителями эстафеты стали пловцы сборной США (3.27,91), второе место заняла команда Великобритании (3.28,95).
- Мужская комбинированная эстафета стала последним стартом чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.
- Ранее в воскресенье женская сборная России взяла серебро в комбинированной эстафете.
- Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player.
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