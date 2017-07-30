Getty Images

Российские пловцы выиграли бронзу чемпионата мира в комбинированной эстафете

Российские пловцы выиграли бронзу в комбинированной эстафете
Eurosport

8 ч. назадОбновлено 7 ч. назад

Победила сборная США.

В финале комбинированной эстафеты 4 по 100 метров Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Александр Попков и Владимир Морозов показали время 3 минуты 29,76 секунды.

Победителями эстафеты стали пловцы сборной США (3.27,91), второе место заняла команда Великобритании (3.28,95).

  • Мужская комбинированная эстафета стала последним стартом чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.
  • Ранее в воскресенье женская сборная России взяла серебро в комбинированной эстафете.
  • Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Заплыв на 50 метров брассом с дуэлью Ефимовой и мировой рекордсменки Кинг

00:56
Популярные видео
Штанга, уйма моментов и шикарный гол Н'Зонзи – «Арсенал» и «Севилья» хорошо отдохнули на поле
2 406 просмотров8 ч
Watts 24
 229 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться