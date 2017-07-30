Россия заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира

Российские спортсмены на чемпионате мира по водным видам спорта-2017 повторили свое достижение по общему числу медалей, завоевав в столице Венгрии 11 золотых наград.

Рекорд национальной сборной в ее российской истории, который устоял в Будапеште, был установлен на чемпионате мира по водным видам спорта в Мельбурне в 2007 году. Всего российские спортсмены, как и на ЧМ-2007, завоевали в столице Венгрии 25 медалей (11 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых).

Сборная России заняла в медальном зачете ЧМ-2017 в Будапеште третье место.

Победителями стали спортсмены из США, завоевавшие 21 золотую, 12 серебряных и 13 бронзовых наград.

Второе место заняла сборная Китая (12-12-6).

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