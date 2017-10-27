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Чокнутый розыгрыш в пинг-понге завершился полетом шарика до потолка и мерзопакостной соплей

Чокнутый розыгрыш в пинг-понге завершился полетом шарика до потолка и мерзопакостной соплей
Eurosport

50 мин. назадИзменено 47 мин. назад

Специально повторить такое нереально.

Сумасшедший розыгрыш произошел в партии между китаянками Дин Нин и Лю Шивэнь.

После очередного удара Дин отбила шарик вверх, так, что он долетел почти до потолка. Ошибка Дин обернулась для нее победой в розыгрыше – шарик приземлился в край стола так, что отбить его было невозможно.

  • Лю Шивэнь в 2016 году выиграла золото Игр в Рио-де-Жанейро в командом разряде.
  • Дин Нин побеждала в командом разряде на Олимпиадах 2012 и 2016 годов и взяла в Рио золото в одиночном разряде.

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