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14 огненных фото чемпионки Казахстана по тхэквондо, от которой сердце бьется чаще
Ты был бы рад, если Айжан Байзакова отправила тебя в нокаут.
Айжан Байзакова – чемпионка Казахстана по тхэквондо, актриса и модель.
За ее регулярными обновлениями в инстаграме следят 538 тысяч подписчиков.
Айжан и черный пояс
Львица и львенок
Взгляд Айжан
Айжан в купальнике
Айжан и тату
«Подними меня»
Айжан и Стамбул
Айжан и хэллоуин
Айжан и покатушки
Айжан и цветы
Айжан летом
Айжан и бассейн
Дама с сигаретой
Айжан и тату на спине
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