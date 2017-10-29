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14 огненных фото чемпионки Казахстана по тхэквондо, от которой сердце бьется чаще

14 огненных фото чемпионки Казахстана по тхэквондо, от которой сердце бьется чаще
Eurosport

16 мин. назад

Ты был бы рад, если Айжан Байзакова отправила тебя в нокаут.

Айжан Байзакова – чемпионка Казахстана по тхэквондо, актриса и модель.

За ее регулярными обновлениями в инстаграме следят 538 тысяч подписчиков.

Айжан и черный пояс

Львица и львенок

Взгляд Айжан

Айжан в купальнике

Айжан и тату

«Подними меня»

Айжан и Стамбул

Айжан и хэллоуин

Айжан и покатушки

Айжан и цветы

Айжан летом

Айжан и бассейн

Дама с сигаретой

Айжан и тату на спине

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