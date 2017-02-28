28.02.17
Завершено
3
77
6
А. МаннариноАдриан Маннарино
Не ранее
5:00
6
65
4
Т. ФритцТэйлор Фритц
ATP Акапулько • 1-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Адриан Маннарино - Тэйлор Фритц
ATP Акапулько - 28 февраля 2017

Это Теннис, и это Акапулько! Следите за матчем Адриан Маннарино – Тэйлор Фритц на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 28 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Адриан Маннарино и Тэйлор Фритц, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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