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Стив Джонсон - Эрнесто Эскобедо

ATP Акапулько - 1 марта 2017

Это Теннис, и это Акапулько! Следите за матчем Стив Джонсон – Эрнесто Эскобедо на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 1 марта 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Стив Джонсон и Эрнесто Эскобедо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.