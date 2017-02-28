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Джордан Томпсон - Фелисиано Лoпес
ATP Акапулько - 28 февраля 2017
Это Теннис, и это Акапулько! Следите за матчем Джордан Томпсон – Фелисиано Лoпес на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 28 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Джордан Томпсон и Фелисиано Лoпес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.
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