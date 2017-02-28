Тэйлор Фритц заботливо выгонял мотылька с корта, но девушка-болбой жестоко растоптала его

Тэйлор Фритц проиграл стартовую встречу мексиканского турнира французу Адриану Маннарино – 6:3, 6:7(5), 4:6. При счете 5:5 на тай-брейке второй партии на половине корта Фритца приземлился мотылек, который вынудил теннисистов взять паузу.

Девушка, подающая мячи, попросила Фритца помочь ей прогнать животное с площадки: американец несколько раз нежно подтолкнул мотылька, но все его старания оказались напрасны. Болбой не выдержала и кровожадным движением убила летающее создание.

После заминки Фритц проиграл очко на подаче и уступил сет.

Во втором круге Адриан Маннарино встретится с победителем матча Доминик Тим – Жиль Симон.

Фритц занимает 136-е место в рейтинге ATP.

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