Eurosport
Тэйлор Фритц заботливо выгонял мотылька с корта, но девушка-болбой жестоко растоптала его
Ужасная расправа по ходу матча первого круга турнира в Акапулько.
Тэйлор Фритц проиграл стартовую встречу мексиканского турнира французу Адриану Маннарино – 6:3, 6:7(5), 4:6. При счете 5:5 на тай-брейке второй партии на половине корта Фритца приземлился мотылек, который вынудил теннисистов взять паузу.
Девушка, подающая мячи, попросила Фритца помочь ей прогнать животное с площадки: американец несколько раз нежно подтолкнул мотылька, но все его старания оказались напрасны. Болбой не выдержала и кровожадным движением убила летающее создание.
После заминки Фритц проиграл очко на подаче и уступил сет.
- Во втором круге Адриан Маннарино встретится с победителем матча Доминик Тим – Жиль Симон.
- Фритц занимает 136-е место в рейтинге ATP.
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