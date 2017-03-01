AFP
Новак Джокович легко переиграл Мартина Клижана в первом круге Акапулько
В матче первого круга турнира в Акапулько серб победил словака со счетом 6:3, 7:6 (4).
Новак Джокович – Мартин Клижан – 6:3, 7:6 (4)
Матч продолжался 1 час 34 минуты.
Сербский теннисист выполнил больше эйсов (3:2) и не допустил ни одной двойной ошибки.
Клижан был точнее на первой подаче – 82%, но уступил Джоковичу в проценте приема первого мяча (28% против 38%) и на приеме второго мяча (38% против 55%).
- Во втором раунде Новак встретится с победителем пары Хуан Мартин Дель Потро – Френсис Тиафо.
- Джокович упрочил лидерство по личным встречам – 3:0. Ранее теннисисты встречались в 2015 году, оба раза сильнее был серб.
Полная сетка турнира в Акапулько
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