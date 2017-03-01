Новак Джокович легко переиграл Мартина Клижана в первом круге Акапулько

Новак Джокович – Мартин Клижан – 6:3, 7:6 (4)

Матч продолжался 1 час 34 минуты.

Сербский теннисист выполнил больше эйсов (3:2) и не допустил ни одной двойной ошибки.

Клижан был точнее на первой подаче – 82%, но уступил Джоковичу в проценте приема первого мяча (28% против 38%) и на приеме второго мяча (38% против 55%).

Во втором раунде Новак встретится с победителем пары Хуан Мартин Дель Потро – Френсис Тиафо.

Джокович упрочил лидерство по личным встречам – 3:0. Ранее теннисисты встречались в 2015 году, оба раза сильнее был серб.

Полная сетка турнира в Акапулько

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